مبقاش فى حاجة اسمها نشتري بطيخة كاملة في شرائح

11 سبتمبر 2019 - 10:43 ص





أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، أن الوزارة تقوم بتقليل حلقات التداول بين المستهلك والمنتج، وذلك من خلال ما يعرف بـ"المناطق اللوجستية"، موضحًا أنه يوجد بها فرز وتعبئة وتغليف، وتبريد وتجميد وتسقيع، مشددًا على أنه لم يكن لدينا مناطق لوجستية، وإنما "مخازن" فقط.



وأضاف "عشماوي" في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع على قناة القناة الأولى بالتلفزيون المصري ويقدمه أحمد سمير، أن هناك مناطق لوجستية للدواء، ومناطق لوجستية لمواد البناء، ومناطق لوجستية للسلع الكهربائية، مشددًا على أنه لم يوجد في مصر مناطق لوجستية من قبل.



وتابع مساعد أول وزير التموين، أن الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص تقوم بإنشاء هذه المناطق، ويقتصر دور الوزارة على طرح الفرص الاستثمارية على القطاع الخاص بنظام الشراكة، والانتفاع لمدة 75 سنة.



وأردف مساعد وزير التموين قائلاً: "كان لدينا نوع من النهم الاستهلاكي، أو الشراهة في الاستهلاك، وكانت لدينا ثقافة منذ زمن بعيد وهي فكرة التخزين حيث كانت تقوم الأسر بشراء السلع وتخزنها، وكان الشراء ليس على قدر الاستهلاك، ودون النظر للدخل، وكان البعض يقترض من أجل التخزين".



وأكد أن هناك تغيير في نمط الاستهلاك لدى المصريين بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي، واصفا هذا التغيير بأنه "إيجابي"، معقبا :" مبقاش في حاجة اسمها نشتري بطيخة كاملة في شرائح".

