» بسبب "رقصة".. حفل زفاف يتحول إلى حرب شوارع

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متابعات-علا خطاب

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معركة

حفل زفاف

دبكة

في حادث غريب، تحول حفل زفاف في لبنان إلى ساحة معركة بين أهل العريس وأهل العروس بسبب الاختلاف على رقص الدبكة .

ووثق مقطع فيديو شجار عنيف بين المدعوين وتطاير للمقاعد وصراخ، بينما هرب بعض المدعوين خوف من الإصابات.

ووقعت المضاربة الجماعية العنيفة في منطقة عكار شمال لبنان، وخلفت بالفعل الكثير من الإصابات بعضها خطير وفقًا لما تداوله لبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، إذ حدثت شجارات مماثلة في لبنان خاصة المناطق النائية وأسفرت عن إصابات، ومنها حفل زفاف في بعلبك أسفر عن مقتل 3 أشخاص بسبب خلاف على أغنية الحفل أيضًا.


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