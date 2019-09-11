مستعد لتذوقه.. عالم يدعو لأكل لحوم البشر

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لحوم البشر
لحوم البشر

عبد القادر وحيد- متابعات

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طالب الأستاذ في كلية ستوكهولم للاقتصاد ماغنوس سودرلند ، بإضافة لحم البشر إلى قائمة المواد الغذائية.

وأضاف خلال ندوة بالعاصمة السويدية أن لحم البشر المأخوذ من جثث الموتى في التغذية، يمكن أن ينقذ البشرية، حال موافقة المجتمع الدولي على هذه الفكرة.

وتبلورت الفكرة التي طرحها الأستاذ السويدي بهذا الطرح: "هل يمكنكم تصور كيف يمكن تناول لحم الإنسان؟" وباتت محور النقاش الرئيس في هذه الندوة العلمية، مشيرا إلى أن موقف "المحافظين" سوف يتغير مع مرور الوقت، إذا ما ذاقوا الطبق الجديد.

وبحسب صحيفة New York Post ناقش المشاركون في الندوة مسألة هل يصبح تناول لحم البشر حلاً لمشكلة التغذية مستقبلاً.

وأضاف الأستاذ السويدي أنه مستعد لهذه الفكرة، "أشعر ببعض التردد، ولكني لست متحفظا جدًا... أنا على الأقل مستعد لتذوقه". كما اقترح العالم خيارات بديلة "أكثر واقعية"، مثل تناول الحيوانات المنزلية والحشرات.

يذكر أن فكرة الأستاذ السويدي، قد تكون خطرة على البشرية. فمثلاً كان سكان غينيا الجديدة "بابوا" حتى ستينيات القرن الماضي يتناولون لحوم موتاهم، حيث تسبب هذا في انتشار وباء "مرض كورو" المعروف باسم "الموت الضاحك".


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