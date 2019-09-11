هزّت الكويت.. تصوير لاغتصاب زوجة صديقه وعاملتها

11 سبتمبر 2019 - 11:14 ص



حادثة بشعة شهدتها الكويت، حيث استغل الصديق وجود صديقه في مقر عمله وانتهك حرمة بيته واغتصب زوجته وخادمتها.





القصة كما ترويها صحيفة الراي الكويتية، حيث اعتدى مواطن على زوجة صديقه وهتك عرضها، وارتكب فعلاً يندى له الجبين منتهكاً حرمة بيته... هو الذي يقضي برفقته طيلة يومه!





الصديق الخائن، والذي يعمل في إحدى الإدارات التابعة لوزارة الداخلية، ضرب بالقانون عرض الحائط وطعن صديقه، الذي كان في عمله أثناء ارتكابه جريمته النقراء، حيث تلقى الأخير اتصالاً من زوجته وهي تبكي وتصرخ بحالة هستيرية وأبلغته بأن صديقه اقتحم عليها البيت واغتصبها بالقوّة ولم يكتفِ بذلك، بل قام بتصويرها وتوثيق فعلته الشنيعة بواسطة هاتفه النقال.

الزوجة التي كانت في حالة يُرثى لها صرخت وصرخت ولم تُطفئ صرخاتها نار الألم الذي أصابها جراء ما حصل لها على يد صديق زوجها.

الزوج ترك العمل وعاد إلى بيته على وجه السرعة، فوجد زوجته بحالة انهيار تام، وهي تروي له كيف اقتحم صديقه البيت عليها وفعل فعلته الشنيعة وصوّرها بهاتفه ووثق خيانته لصديقه بعدما انتهك حرمة بيته، ولم يكتفِ بهذا الفعل بل انقض أيضاً على العاملة الهندية وقام بهتك عرضها أيضاً قبل أن يغادر المكان تاركاً خلفه (كاب) كان يرتديه عندما انتهك حرمة البيت.

اصطحب الزوج زوجته وعاملتهما المنزلية إلى أحد المخافر وروى لرجال الأمن الواقعة التي حصلت لزوجته وخادمته على يد صديقه الذي لا يكاد يفارقه ويقضي غالبية يومه معه.

قال مصدر أمني، إن «الزوجة روت لرجال الأمن واقعة الاعتداء عليها وتصويرها، كما روت العاملة ما حصل لها أيضاً على يد الشخص نفسه، الأمر الذي أصاب رجال الأمن بالقشعريرة لسوء الموقف وحجم الخيانة التي حصلت لهذه الأسرة، وزوّد الزوج رجال الأمن ببيانات صديقه الخائن الذي استغل وجوده في العمل وارتكب جريمته اللاأخلاقية.

حيث قام الأمنيون بإبلاغ وكيل النائب العام، الذي أمر بتقييدها جناية تحت مُسمى مواقعة بالإكراه وهتك عرض ودخول مسكن بقصد ارتكاب جريمة، وتم تسجيل القضية تحت المسميات الثلاثة، وأحيلت إلى المباحث الجنائية للبحث والتحري عن المتهم وضبطه على ذمّة القضية المسجلة بشأنه».