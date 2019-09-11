» عاطل يطعن "سايس" في قلبه ويحاول الهرب بفيصل

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متابعات- الدويني فولي

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قُتل سايس بطعنة نافذة في القلب على يد عاطل بمنطقة فيصل، أمس الثلاثاء.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع جريمة قتل بمنطقة المساحة.

وطارد أهالي منطقة المساحة المتهم وتمكنوا من ضبطه والسلاح المستخدم في الواقعة "سكين"، وجرى التحفظ عليه لحين وصول الشرطة.

شهود عيان أفادوا بأنهم فوجئوا بالمتهم يعتدي بسلاح أبيض "سكين" على المجني عليه على مرأى ومسمع المارة، وحاول الهرب إلا أن الأهالي طاردوه وتمكنوا من ضبطه وأداة الجريمة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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