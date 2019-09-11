» عاطل يطعن "سايس" في قلبه ويحاول الهرب بفيصل

قُتل سايس بطعنة نافذة في القلب على يد عاطل بمنطقة فيصل، أمس الثلاثاء.

قُتل سايس بطعنة نافذة في القلب على يد عاطل بمنطقة فيصل، أمس الثلاثاء.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع جريمة قتل بمنطقة المساحة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع جريمة قتل بمنطقة المساحة.

وطارد أهالي منطقة المساحة المتهم وتمكنوا من ضبطه والسلاح المستخدم في الواقعة "سكين"، وجرى التحفظ عليه لحين وصول الشرطة.

وطارد أهالي منطقة المساحة المتهم وتمكنوا من ضبطه والسلاح المستخدم في الواقعة "سكين"، وجرى التحفظ عليه لحين وصول الشرطة.