فنانة كويتية تهاجم المشايخ:"روحوا صلوا.. أنا مش هلبس النقاب"

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روان بن حسين
روان بن حسين

متابعات-علا خطاب

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انستجرام

انتقادات

دعاة

روان بن حسين

روان بن حسين يضربها زوجها

هاجمت الفاشينستا الكويتية، روان بن حسين، متابعيها علي إنستجرام،  بسبب الانتقادات التي تتلقاها حول ملابسها وطريقة حياتها.

ووصفت روان بن حسين في فيديو بعض التعليقات التي تتلقاها على إنستجرام بـ“المتخلفة” متمنية على متابعيها احترام حياتها وعدم التدخل فيها.

كما هاجمت روان بنت حسين من وصفتهم بدعاة وشيوخ الدين في إنستجرام قائلة : “يا داعية ما مرضية ربك روحوا صلوا اقرأوا قرآن اعتكفوا في مسجد شو جابك على إنستجرام المتبرجة التي ستدخل جهنم” وتابعت: “ما حاطلعلكم بنقاب وعباية أو بلبس معين يرضيكم”.

وعن اتهامها بتقليد كايلي جينر والموديل روز قالت: "مشاهير نحبهم ونحب ستايلاتهم بس مو كل ما واحدة سافرت ولبست بتقولوا قلدتي فلانة كأنه ما في حد يسافر أو يلبس غير فلانة".


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