» فنان شهير يحرض على ضرب الرجال لزوجاتهم:"لقد فعلتها"

أثارت تصريحات الفنان الشعبي المغربي، عادل الميلودي، الكثير من الجدل في الأوساط الحقوقية المغربية بسبب تحريضه الرجال على ضرب وتعنيف زوجاتهم.

وقال الميلودي، في تصريحات أدلى بها في برنامج تلفزيوني على قناة "شذى إف إم" الخاصة: إن"الرجل الذي لا يضرب زوجته ليس برجل"، مشددًا على أن المعارضين لكلامه لم يجربوا الحياة الزوجية.

واعترف أمام كاميرا البرنامج بـ"افتخار"، بأنه أقدم على ضرب زوجته حينما كانا في إسبانيا، وأنه تم طيّ الملف بعد اعتقاله ليوم واحد، لأن زوجته أنكرت تعرضها للعنف، وفق تعبيره.

ولاقت تصريحات الفنان الشعبي المثير للجدل، غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيثُ عبّرت أصوات حقوقية مغربية كثيرة عن أسفها الشديد لموقف الميلودي من العنف ضد المرأة.