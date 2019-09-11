"التنمية المحلية" تحسم مصير "التوك توك" المرخص

11 سبتمبر 2019 - 12:46 م

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، طلب من جميع المحافظات اليوم، السماح بترخيص سيارات الميني فان بدلاً من التوكتوك في عواصم المدن والطرق ما بين القرى، وسيتم قصر تحرك التوك توك المرخص على القرى والنجوع فقط".



وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، بأن الحكومة ستقدم حوافز لأصحاب التكاتك، لاستبدال التوك توك بسيارة الميني فان، لافتًا إلى أن صاحب التوك توك سيحصل على سيارة ميني مرخصة، معقبًا: "التوك توك الواحد طاقته ثلث السيارة الميني، واستبداله بالميني فان يتيح دخل أكبر".



ولفت مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أن استبدال التوك توك بالسيارة الميني فان، سيقلل من الازدحام المروي في المدن وعواصم المحافظات، وسيزيد من دخل صاحب التوك توك، وهذا من شأنه أن يعيد الشكل الحضاري للمدن، ويقضي على عمالة الأطفال، وهذا أمر مهم للغاية.

