» «ترامب»: هذا أول شيء فعلته عند وقوع هجمات 11 سبتمبر

11 سبتمبر 2019 - 05:35 م

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن أول شيء قام به عندما وقعت هجمات 11 سبتمبر.

وقال «ترامب» في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الـ18 للأحداث، إنه كان يجلس في منزله، ويشاهد برنامجا تليفزيونيا خاصا بالأعمال.

وتابع: «وقتها قطعوا البث، ونشروا تقارير مختلفة ومتضاربة، وكانت الأوضاع مربكة، ولم يعرف أحد ماذا يحدث.. عندما علمت بما حدث ذهبت إلى مكان الحادث لتقديم المساعدة بأي طريقة، ولم أكن وحيدًا هناك، حيث هرع الكثيرون أيضًا لتقديم المساعدة»، مضيفًا: «وقتها أدركت أن العالم سيتغير».

وقُتل ما يقرب من 3000 شخص عندما صدمت طائرات مخطوفة مركز التجارة العالمي ووزارة الدفاع وتحطمت طائرة في حقل في بنسلفانيا في 11 سبتمبر 2001.