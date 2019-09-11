  • الأربعاء 11 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:15 م
بحث متقدم
مشاري العفاسي

صورة.. حقيقة إصابة مشاري العفاسي بمرض خطير

قرقاش

«قرقاش»: مصر تستعيد عافيتها بهذا الثلاثي

التموين

«التموين»: قلة شراء المصريين للسلع يدل على وعيهم

صلاح

تصريح صادم من «إيتو» عن «صلاح»

اتحاد الكرة

بعد تعيينه بأيام.. إقالة عضو جديد من اتحاد الكرة

ترامب

«ترامب» يتهم الإسلام بوصف مسيء

أرشيفية

جريمة بشعة.. منتقبة مارست الجنس معه ثم قتلته

القذافي

رئيس دولة إفريقية يتهم «القذافي» بقتل هذا الرئيس

أرشيف

براءة نجل «الشاطر» وصفوت حجازي من قضية التخابر

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا سارًا وآخر مُحزنًا

«ترامب»: هذا أول شيء فعلته عند وقوع هجمات 11 سبتمبر

عرب وعالم

ترامب
ترامب

الطيب حسين - متابعات

أخبار متعلقة
#

«ترامب» يتهم الإسلام بوصف مسيء

#

بطريقة مختلفة نيويورك تحيى ذكرى 11 سبتمبر

#

ميلانيا ترامب تحذّر من هذا الأمر

#

بالأسماء.. موعد ومكان محاكمة المتهمين في هجمات 11 سبتمبر

أمريكا

ترامب

الرئيس الأمريكي

11 سبتمبر

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن أول شيء قام به عندما وقعت هجمات 11 سبتمبر.

وقال «ترامب» في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الـ18 للأحداث، إنه كان يجلس في منزله، ويشاهد برنامجا تليفزيونيا خاصا بالأعمال.

وتابع: «وقتها قطعوا البث، ونشروا تقارير مختلفة ومتضاربة، وكانت الأوضاع مربكة، ولم يعرف أحد ماذا يحدث.. عندما علمت بما حدث ذهبت إلى مكان الحادث لتقديم المساعدة بأي طريقة، ولم أكن وحيدًا هناك، حيث هرع الكثيرون أيضًا لتقديم المساعدة»، مضيفًا: «وقتها أدركت أن العالم سيتغير».

وقُتل ما يقرب من 3000 شخص عندما صدمت طائرات مخطوفة مركز التجارة العالمي ووزارة الدفاع وتحطمت طائرة في حقل في بنسلفانيا في 11 سبتمبر 2001.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

مملكة الغموض

حسام فتحي

تركيا ..الرفاق حائرون

د. هشام الحمامي

على فراش طاغية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» بحضور «الخطيب».. رئيس «الفيفا» يجتمع مع «الجنايني»
» أول فرمان لـ«ميتشو» بعد وصول بعثة الزمالك للسنغال
» «نانسي عجرم» عن اعتزال «إليسا»: رفض لنعمة ربنا
» إعارة مهاجم الأهلي إلى طلائع الجيش
» «ترامب»: هذا أول شيء فعلته عند وقوع هجمات 11 سبتمبر
» والد سعودي يعفو عن قاتل ابنه "المخنوق"
» لحظات مرعبة لعجوز أسفل عجلات القطار
» معركة ساخنة بين نمر وتمساح لن تتخيل النهاية
» فنانة شهيرة تصدم متابعيها وتظهر بـ"البيجاما"
» ممثل شهير يقتل صديقته ثم يشاهد الأفلام الإباحية على هاتفها
» صدمة كبيرة بعد إعلان وفاة هذا الفنان داخل المستشفي

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    07:41 م

  • فجر

    04:17

  • شروق

    05:41

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:29

  • مغرب

    18:11

  • عشاء

    19:41

من الى
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية