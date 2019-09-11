» أول فرمان لـ«ميتشو» بعد وصول بعثة الزمالك للسنغال

11 سبتمبر 2019 - 05:46 م

قرر الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الأربعاء، فور وصول بعثة الفريق إلى السنغال، استعدادًا لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالى السبت المقبل، بدور الـ32 بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

وفضل «ميتشو»، عدم خوض الفريق تدريباته مساء اليوم الأربعاء، بعد رحلة السفر الطويلة والشاقة من القاهرة إلى السنغال، وتخللها "ترانزيت" فى المغرب.

وكان الزمالك تأهل لدور الـ32 بعد الفوز الكبير على ديكاداها الصومالى بسباعية نظيفة فى مباراة الذهاب، ثم بسداسية دون رد، فى مباراة إياب دور الـ64، ليتأهل إلى دور الـ32 من البطولة الأفريقية بالفوز فى مجموع المباراتين 13 / 0.



كما تأهل فريق جينيراسيون فوت السنغالى إلى هذا الدور بعد هزيمته فى مباراة الذهاب من فريق أويلرز الليبيرى بهدف دون رد، قبل أن يفوز فى مباراة العودة بثلاثة أهداف دون رد.