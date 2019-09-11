» «نانسي عجرم» عن اعتزال «إليسا»: رفض لنعمة ربنا

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اليسا

نانسي عجرم

اعتزال ليسا

علقت المطربة اللبنانية نانسي عجرم على قرار المطربة إليسا باعتزالها الغناء قائلةً "إن كلمة الاعتزال عواقبها وخيمة، ولا ينبغي لإليسا أن تقولها في الوقت الراهن، وأنا أعتبر اعتزال الفن رفضًا لنعمة رب العالمين، وخصوصًا من فنانة محبوبة مثل إليسا، التي تحسن اختيار الأغاني الجميلة".

وردت عجرم خلال حوارها بمجلة "لها"، على الانتقادات التي وجهت إليها بسبب عدم تعليقها على قرار اعتزال إليسا للغناء، حيث قالت: "لطالما وُجّه إليّ هذا السؤال من بعض المقرّبين، ولم أعلّق على ما كتبته إليسا أنني متأكدة من أنها ستتراجع عن قرار الاعتزال، وربما قررت ذلك وهي في حالة من العصبية".

وفي سياق آخر قالت، إن مكانتي في مصر تغيرت نحو الأفضل خلال السنوات الماضية، ولم تتراجع مثلما يردد البعض، مشيرة إلى أنها لا تفكر بهذا الأسلوب ولا تعمل بهدف إلغاء أحد، ولا يمكن لأحد أن يلغيها.

وتابعت، "لكن مما لا شك فيه أن إليسا محبوبة في مصر ولها جمهورها، وأنا كذلك".

يشار إلى أن إليسا، كانت قد أعلنت مؤخرًا اعتزالها الغناء، وهو ما كان بمثابة صدمة لمحبيها وأصدقائها بالوسط الفني، وكتبت عبر حسابها على Twitter" ": "أجهز ألبومي الجديد بالكثير من الحب والمشاعر، لأنه سيكون الأخير في مسيرتي المهنية، إنني أعلن ذلك بقلب متعب ولكن مع قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا، لا يمكنني أن أقدم أي منتج غنائي بعد الآن".


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