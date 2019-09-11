هنا الزاهد بإطلالة جريئة قبل زفافها بساعات

11 سبتمبر 2019 - 06:02 م

نشرت الفنانة الشابة هنا الزاهد، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع "الإنستجرام" قبل الاستعداد لحفل زفافها بساعات.

وتستعد هنا الزاهد لحفل زفافها، اليوم الأربعاء، من الفنان أحمد فهمي، وذلك في أحد الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل، بعد مرور أشهر من الخطوبة التى تمت بحضور نجوم الوسط الفني.

وظهرت هنا بإطلالة كاجوال جريئة مرتدية بادي كت باللون الأبيض ونسقت عليه بنطلون أرزق وحملت حقيبة باللون الأسود، واكلمت جمال إطلالتها بنظارة شمس إنيقة.

ينتظر الجميع إطلالة هنا الزاهد المميزة في حفل زفافها، اليوم، لأنها عاشقة للخروج عن المألوف.

ومن المقرر أن يحضر حفل الزفاف عدد كبير من أصدقاء العروسين سواء من داخل الوسط الفني أو خارجه.

