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«فان ديك»: ليفربول يستهدف الفوز بجميع الألقاب

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فان ديك
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الدوري

المصريون

عمرو الجنايني

أعلن فيرجيل فان ديك مدافع فريق ليفربول الإنجليزى والمنتخب الهولندي، جاهزيته برفقة زملائه فى الريدز في المنافسة على جميع الألقاب التي يشارك فيها فريقه هذا الموسم.

قال فان ديك فى تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور"البريطانية: "نرغب في مواصلة التقدم، والفوز بكل مباراة مقبلة، أمامنا 7 مباريات حتى فترة التوقف الدولية المقبلة، نرغب في الفوز بها جميعا، وهذا ما سنحاول القيام به".

أوضح المدافع الهولندى: "من الصعب القول أن جمع نفس عدد النقاط التي حصلنا عليها الموسم الماضي، سيكون كافيًا هذا الموسم، الطريقة الوحيدة للتفكير هي الفوز بمبارياتك".

تابع: "نعرف جيدًا مدى قوة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ولكن هناك مسابقات أخرى نرغب في تحقيق النجاحات بها، ففي الأسابيع القليلة المقبلة، سنلعب يومي السبت والثلاثاء بصورة مستمرة".

أضاف مدافع الريدز: "كما أن هناك مباريات صعبة بانتظارنا، حيث سنواجه تشيلسي خارج أرضنا وكذلك الحال مع نابولي في أوروبا، كما أن مباريات كأس الرابطة ليست سهلة.. بالتالي، نعرف صعوبة الفترة المقبلة، ولكننا نملك العقلية واللاعبين القادرين على الفوز بكل مباراة مقبلة".

وعن تتويجه بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2019: "أشعر بالفخر الشديد للفوز بجائزتي أفضل لاعب في أوروبا وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، أعلم أن فابيو كانافارو هو آخر مدافع توج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، وذلك منذ وقت طويل".

اختتم فان ديك تصريحاته قائلًا: "دائمًا هناك آراء مختلفة حول هوية أفضل لاعب، وما إذا كان مدافعًا أو في مركز هجومي، وأنا فخور باختياري لتلك الجائزة".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة 12 نقطة من 4 مباريات، وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الوصيف بـ 10 نقاط، ويبدو أن الريدز على إستعداد للظفر باللقب الذي خسره أمام السيتي الموسم الماضي في الجولة الأخيرة بفارق نقطة وحيدة.

ويستعد ليفربول للعودة إلى مباريات الدوري من جديد، عندما يستقبل نيوكاسل يوم السبت المقبل، بعد نهاية فترة التوقف الدولية.

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