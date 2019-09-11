» الحبس «عامين» للاعب كرة قدم شهير

11 سبتمبر 2019 - 06:32 م

أصدرت محكمة تركية حكمًا بالسجن عامين و8 أشهر مع وقف التنفيذ على التركي أردا توران، لاعب برشلونة الإسباني المعار إلى نادي إسطنبول باشاكشهر، بتهم حيازة سلاح بدون ترخيص وإطلاق النار والترهيب وإثارة الرعب، وإصابة شخص عن عمد.

وأوقفت المحكمة تنفيذ حكم الحبس، إلا أنه سيتم تنفيذه في حالة ارتكب «توران» تهمة جديدة خلال فترة خمس سنوات من حكم المحكمة.

وكان اللاعب التركي الدولي قد دخل في شجار مع المغني بيركاي شاهين، العام الماضي، في أحد النوادي الليلة بإسطانبول، فيما أصاب الأول الثاني بكسر في الأنف، حسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن الثنائي كانا يتشاجران على زوجة «شاهين» بعدما قام لاعب كرة القدم بالتفوه بعبارات خارجة عن زوجة المغني أوزليم أدا شاهين، فيما وصل «توران» في وقت لاحق من تلك الليلة إلى المستشفى وبحوزته مسدس أطلق منه الرصاص على الأرض مسببًا حالة من الرعب.

وكان نادي باشاكشهر قد أعلن سابقًا تغريم صاحب الـ 31 عامًا 2.5 مليون ليرة بسبب تلك الواقعة.