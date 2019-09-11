«جريشة» حكمًا لمباراة النجم الساحلي وشباب الأردن

11 سبتمبر 2019 - 07:05 م

أعلنت لجنة التحكيم بالاتحاد العربي لكرة القدم، تعيين جهاد جريشة حكمًا لمباراة النجم الساحلي التونسي وشباب الأردن الأردني في إياب دور الـ32 ببطولة الأندية العربية لكرة القدم.

واختارت لجنة التحكيم طاقمًا معاونًا مكونا من المصري تحسين أبو السادات كمساعد أول، ومحمد عبد الله من السودان كمساعد ثان، وأحمد الشريف حكمًا رابعًا.

وحقق شباب الأردن فوزًا ثمينًا على ضيفه النجم الساحلي "حامل اللقب" بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت على إستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، في مباراة الذهاب.



