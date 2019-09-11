» طالبة بالثانوي تقتل والدتها بطريقة بشعة بعد أن ضبطتها متلبسة

11 سبتمبر 2019 - 07:37 م

تسببت مكالمة عاطفية بين طالبة فى المرحلة الثانوية وشاب تربطها به علاقة، فى مقتل والدة الفتاة بمحافظة القليوبية، في حين أمرت نيابة مركز بنها بحبسها.

واتهمت الفتاة بقتل والدتها وخنقها خشية فضحها لدى والدها، لأنها على علاقة عاطفية بشاب، بعد سماع المجني عليها مكالمة هاتفية معه وقررت النيابة التصريح بدفن جثة الأم القتيلة عقب مناظرة الطب الشرعي لها وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية تمكنت من كشف غموض واقعة مقتل ربة منزل في منزلها بقرية سندنهور مركز بنها وتبين أن وراء الجريمة ابنتها ندى 17 عاما والتي شنقت والدتها بحبل قماش حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وادعت فقدان والدتها الوعي، وسقوطها أرضا ما أدى إلى وفاتها.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد خالد محمدي مفتش مباحث بنها بالواقعة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث قاده اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي والعميد حازم عزت رئيس المباحث وتبين قيام زوج القتيلة بالذهاب إلى مكتب صحة مركز بنها وطلب تصريح دفن لزوجته 40 عاما بدعوى أنها توفيت بهبوط حاد بالدورة الدموية إلا أن مفتش الصحة أثبت من خلال المعاينة وجود آثار ظاهرية في الرقبة وأكد وجود شبهة جنائية وأخطرت الأجهزة الأمنية.

نجح رجال المباحث في كشف غموض الواقعة وتبين أن ابنتها "ندى"، 17 عاما هي التي كانت موجودة في المنزل في وقت معاصر للجريمة، وهي التي أبلغت بأن والدتها توفيت وبمواجهتها اعترفت بحدوث مشادة كلامية بينها ووالدتها على إثر اكتشاف والدتها ارتباطها بعلاقة عاطفية بأحد الأشخاص، فهددتها بإخبار والدها بتلك العلاقة ومنعها من استخدام هاتفها المحمول وخشية افتضاح أمرها، استغلت الابنة تواجد والدها بالطابق الأرضي بالعقار محل إقامتهم، وأحضرت حبل قماش رفيع وأجهزت على والدتها من الخلف وخنقتها، ثم صرخت وادعت بفقدان والدتها للوعي وسقوطها أرضًا.