» الأهلي يخاطب الـ«فيفا» للرد على غرامة المليون دولار

11 سبتمبر 2019 - 07:55 م

طلب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إرسال حيثيات الحكم الذي أصدره مؤخرًا بالغرامة (990 ألف دولار) لمصلحة اللاعب البرازيلي هيندريك الذي تعاقد معه النادي أثناء تولي الإسباني جاريدو القيادة الفنية لفريق الكرة عام 2015 وثبت تواضع مستوى اللاعب الذي رحل بعد ثمانية أشهر من بداية التعاقد معه.

جاء طلب الأهلي في ضوء توجيهات الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي للمستشار القانوني باتخاذ كافة الإجراءات لاستئناف الحكم الصادر بالغرامة لمصلحة اللاعب البرازيلي بعد دراسة الحيثيات وتقديم المستندات اللازمة.

وبدأ المستشار القانوني بالفعل في خطوات الاستئناف على الحكم وتجهيز ملف جديد للدفاع عن حقوق الأهلي أمام الفيفا، خاصًة المكاتبات الصادرة والواردة من وإلى النادي أثناء مخاطبة اللاعب عندما تمت إثارة مشكلته عقب قيام مجلس الإدارة السابق بالتعاقد معه وإنهاء التعاقد مع اللاعب قبل مرور السنة الأولى من عقده مع الأهلي.