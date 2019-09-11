«ميرتساكر» يدعم مدافع أرسنال بسبب محمد صلاح

11 سبتمبر 2019 - 08:37 م

حرص بير ميرتساكر، مدافع المنتخب الألماني السابق، على دعم البرازيلي دافيد لويز مدافع أرسنال الحالي، بعد سقوطه في اختبار مراقبة محمد صلاح بمواجهة ليفربول بالجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وقال ميرتساكر في تصريحاته لقناة "سكاي سبورتس" الفضائية: "أعتقد أنه (دافيد لويز) سوف يتعلم من الأخطاء التي يرتكبها داخل الملعب، لكنه سعيد بتواجده في أرسنال.. وهذا ما أراه حاليًا لذا نحن سعداء بوجوده".

أخفق دافيد لويز في أول اختبار قوي مع أرسنال بعدما تسبب في ركلة جزاء ضد محمد صلاح، فيما عجز عن رقابة اللاعب في كرة أخرى كانت سببًا في الهدف الذي اختاره جمهور ليفربول كأفضل أهداف الفريق في أغسطس.

وتابع ميرتساكر الذي يعمل مديرًا لأكاديمية أرسنال: "لويز جلب شيئًا متخلفًا إلى مائدة أرسنال الآن، لذا أعتقد أنه سيتعلم ويحظى بمستوى مستقر وهو يلعب في أرسنال."

وانتقل دافيد لويز من تشيلسي إلى أرسنال في موسم الانتقالات الصيفي الماضي بعد سنواته الأخيرة التي قضاها بين البلوز اللندني، وباريس سان جيرمان الفرنسي.