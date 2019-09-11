» نجم الزمالك يتعرض لموقف مُحرج خلال رحلة السنغال

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تعرض أشرف بن شرقي صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك والمنتخب المغربي، لموقف محرج خلال سفره مع بعثة فريقه إلى السنغال لمواجهة جينيريسيون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونشر بن شرقي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة تجمعه بمواطنه خالد بوطيب مهاجم الفريق الأبيض، ووضع إيماءات وعلامات تدل على السفر إلى الوجهة التي يطير لها الفريق وبدلا من وضع علم السنغال قام بوضع علم الكاميرون، الأمر الذي سبب له حالة من الحرج بين متابعيه الذين طالبوه بتصحيح المعلومة، والانتباه إلى الخطأ الذي وقع فيه.

وتقام المباراة يوم السبت المقبل، حيث سافرت البعثة صباح اليوم الأربعاء في رحلة تستمر 13 ساعة حيث تستقر أولا في المغرب “ترانزيت” قبل أن تتوصل صوب العاصمة السنغالية دكار.

يذكر أن بن شرقي سجل هدفين في فوز الزمالك على بيراميدز بنهائي كأس مصر.


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