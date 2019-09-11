» حكيم ينشر "فيديو" عن واقعة انقلاب سيارته

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نشر الفنان حكيم مقطع فيديو، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، للحادث الذي تعرض له على طريق السويس، في الساعات الأولى من يوم السبت الماضي، مشيرا الى ان العناية الالهية قد انقذته من موت محقق.

وعلق حكيم على الفيديو قائلا: "الحمد لله بفضل العناية الإلهية ودعوات الناس اللي بتحبني خرجت سليم من الحادثة دي، الحمد لله وربنا يحفظ الجميع".

وكان حكيم قد تعرض لحادث سير على طريق السويس، بعد انقلاب سيارته وتم نقله إلى المستشفى، يوم السبت الماضي.

https://www.instagram.com/hakimofficial/?utm_source=ig_embed


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