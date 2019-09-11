الارصاد الجوية: هذه تفاصيل طقس الخميس

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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الخميس على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 24 33

شبين الكوم 24 33

طنطا 24 33

دمنهور 24 32

الإسكندرية 25 30

بلطيم 23 30

مطروح 22 30

السلوم 22 31

سيوة 20 34

بورسعيد 24 30

دمياط 24 30

الزقازيق 24 34

الاسماعيلية 22 34

السويس 23 34

العريش 22 31

رفح 21 31

رأس سدر 24 34

نخل 19 32

نويبع 27 35

طابا 25 32

كاترين 16 31

الطور 26 32

شرم الشيخ 28 36

الغردقة 26 36

مرسى علم 28 34

الفيوم 24 34

بنى سويف 24 35

المنيا 22 35

أسيوط 24 36

سوهاج 25 37

قنا 25 38

الأقصر 25 39

أسوان 26 39

أبوسمبل 25 39

الوادى الجديد 24 38

شلاتين 27 36

ابو رماد 26 35

حلايب 27 34

رأس حدربة 28 33


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