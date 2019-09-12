إخواني منشق: زبيبة الصلاة على وجوه أعضاء الجماعة صناعية

قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن الإسلام لدى جماعة الاخوان مجرد طقوس، ومظاهر تستخدم للدعاية من أجل الترويج لتجارتهم.

واضاف "ابو هاشم" خلال حواره مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد":" زبيبة الصلاة على وجوه الإخوان صناعية، بيعملوها بالمكوى، ويطيلون اللحى من أجل خداع الناس في تجارة".

وتابع :" الدين الإسلامي لدى جماعة الإخوان مختلف تمًاما عن الدين الإسلامي الصحيح، مضيفا "الإخوانية عقيدة قائمة على تعاليم البنا وليس القرآن والسنة".