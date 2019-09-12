دمرتوا بيراميدز وخلتونا نخسر من فرقة زي الزمالك

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أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي عن طلب عبدالله السعيد الرحيل عن نادي بيراميدز بعد الخسارة من الزمالك في نهائي الكأس.
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