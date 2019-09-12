سحب قرعة الدورى الممتاز للموسم الجديد

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تقام ظهر اليوم الخميس، قرعة بطولة الدورى المصرى الممتاز بحضور مجلس إدارة اتحاد الكرة ومندوبى 18 ناديًا من الأندية المشاركة بالبطولة لموسم 2019/ 2020.

وأعلن «الجبلاية» عدم تنفيذ القرعة الموجهة لناديى الأهلى والزمالك كما كان يحدث فى السابق بوضع مباراة الفريقين آخر مباراة بالدور الأول والثانى حيث سيتم عرض لائحة البطولة على الأندية.

وتنطلق البطولة يوم 21 سبتمبر على أن تحدد المباريات وفقًا للموافقات الأمنية التى ستصل إلى اتحاد الكرة فيما يخص جدول الجولة الأولى للبطولة.

ورفض اتحاد الكرة التدخل فى مسألة الحصول على الموافقات الأمنية الخاصة بالمباريات ومنح الأندية حقها فى التفاوض على الملاعب التى ستلعب عليها فى المباريات الخاصة بالبطولة وفقاً للائحة التى تم إعدادها من قبل لجنة المسابقات على مدار السنوات الماضية.


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