شاهد.. البنتاجون يختبر أسلحة تفوق سرعة الصوت

12 سبتمبر 2019 - 10:00 ص

أظهر مقطع فيديو اختبار القوات الأمريكية زلاجات الصواريخ في قاعدة هولوران الجوية في نيو مكسيكو.

وبحسب ما نقل موقع "ذا درايف"فإن البنتاغون يحاول الحصول على أسلحة تفوق سرعة الصوت.

وقامت القوات الأمريكية على مسار بطول 10 أميال، بتجربة الزلاجات الجديدة باستخدام مقذوف وصلت سرعته على الزلاجات لـ10617 كيلومترا في الساعة.

كما عملت الولايات المتحدة في بدايات القرن الحادي والعشرين على تطوير هذه الزلاجات بسرعة تفوق سرعة الصوت.

يذكر أن هذا المسار موجود في القاعدة العسكرية منذ أكثر من نصف قرن وشهد اختبار العديد من المواد والتجارب العسكرية وأنواع من الذخيرة ومقاعد الطيارين والرؤوس الحربية.

ويسعى القائمون على هذه التجارب لمعرفة المزايا الفنية للأشياء التي تتم تجربتها على هذه السكك ومنها عدد من الصواريخ.