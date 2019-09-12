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الإمارات.. عقوبة خيالية لملتقطى صور النساء في الأفراح

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الإمارات.. عقوبة خيالية لملتقطى صور النساء في الأفراح

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عبد القادر وحيد- متابعات

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هنا الزاهد

حذر مستشار قانوني في الإمارات، من انتهاك الخصوصية بالتقاط صور لأشخاص آخرين دون موافقة منهم، ونشرها، أو الاحتفاظ بها دون رغبة منهن.

وأكد أن العقوبة حال الإدانة تصل إلى غرامة مالية تبلغ نصف مليون درهم، فضلاً عن الحبس ستة أشهر.

وأضاف أن حسن النية والجهل بالقانون لا يعفيان من المسئولية.

يأتي عقب ما تشهده بعض الأعراس في مختلف الدول وخاصة العربية، من أزمة التقاط صور النساء دون علمهن ونشرها، وهو ما يعتبر انتهاكا للخصوصية.


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