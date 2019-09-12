تفاصيل مثيرة عن أخطر امرأة في داعش

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داعش

البصري

الكبيسي

أخطر امرأة

أعلنت خلية الصقور الاستخبارية بالعراق، عن تفاصيل مثيرة عن المرأة الأخطر على الإطلاق بين عناصر هيئة التطوير والتصنيع للمواد الكيميائية والبيولوجية التابعة لتنظيم "داعش".

وقال أبو علي البصري رئيس خلية الصقور الاستخبارية بالعراق ومدير استخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ، إن أبرار الكبيسي والتي اعتقلت في وقت سابق، وصدر بحقها الحكم المؤبد مؤخرا كانت من أبرز الباحثين البيولوجيين المشاركين في برنامج داعش لتصنيع وتدريب عناصر خاصة في هيئة التطوير والتصنيع بالتنظيم الإرهابي على تحضير وإنتاج واستخدام الأسلحة الكيميائية في البلاد والخارج.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية أكد البصري أنني دونت اعترافات الإرهابية أبرار الكبيسي وكيف غرر بها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للانضمام إلى صفوف التنظيم الإرهابي، وتحركاتها داخل وخارج البلاد، فضلا عن استخدامها المواد الكيميائية في عمليات داخل العاصمة العراقية.


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