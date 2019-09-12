تدريبات خفيفة للأهلي بغينيا الاستوائية

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غينا

خاض الأهلى أمس مرانا خفيفا بفندق الإقامة، واشتمل المران على تدريبات خفيفة ورفض السويسرى فايلر المدير الفنى للفريق إجراء تدريبات قوية منعًا لإصابة اللاعبين بالإرهاق أو الإجهاد.

جاء ذلك بعدما وصل الأهلى غينيا ظهر أمس بعد رحلة طيران شاقة استمرت قرابة الـ12 ساعة من القاهرة إلى مطار مالابو عاصمة غينيا الاستوائية، وتخللت الرحلة ساعتين ترانزيت فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وانضم التونسى على معلول والمغربى وليد أزارو للبعثة مساء أمس بعد مشاركتهما فى مباريات الأجندة الدولية مع منتخبى بلادهما، فيما سينضم المالى ديانج والإنجولى جيرالدو للبعثة ظهر اليوم.




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