  • الخميس 12 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:28 م
بحث متقدم
معلم

معلم يعاقب الطالبات بوضع المكياج أثناء الدراسة

الجبلاية تطرح تذاكر ودية مصر وتونس الخميس

بث مباشر.. قرعة مباريات الدورى الجديد

طفل

الكويت.. هتك عرض طفل مصري بعد استدراجه بنصف دينار

الحج والعمرة

السعودية تكشف السعر الموحد للحج والعمرة

ارشيف

كشف حقيقة خطف الطلاب بمكة المكرمة

المطيري

1000 دينار غرامات جديدة تطال الوافدين بالكويت

داعش

تفاصيل مثيرة عن أخطر امرأة في داعش

السيسي

قرار جمهوري بتعيين حمادة الصاوي نائبًا عامًا

بن سلمان

من هي الأميرة التي أمر "بن سلمان" بتجديد قصرها على نفقته؟

بالفيديو ..

مفاجأة.. أحمد فهمي يترك زوجته ويراقص والدته بحفل زفافه

الصفحة الأخيرة

أحمد فهمي ووالدته
أحمد فهمي ووالدته

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

شاهد.. قبلة ورقصة أحمد فهمي لـ"هنا الزاهد" في حفل زفافهما

#

أغرب ما فعلته هنا الزاهد مع شقيقتها في حفل زفافها

#

بعد أنباء القبض عليها.. محامي «بوسي» يفجر مفاجأة

#

أحمد الفيشاوي يفاجئ زوجته داخل الكوافير..هذا ما فعله

حفل زفاف

هنا الزاهد

احمد فهمي

تداول مقطع فيديو للفنان أحمد فهمي أثناء حفل زفافه على الممثلة الشابة هنا الزاهد، على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يراقص والدته، بحضور نخبة من ألمع نجوم ومشاهير مصر بأحد أكبر فنادق القاهرة.

فهمي ظهر في مقطع فيديو مؤثر من الزفاف يرقص بين أحضان والدته بشكل عكس قوة فرحة الأخيرة بنجلها، في الوقت الذي بدت فيه هنا ترقص مع والد العريس.

نخبة من ألمع نجوم ومشاهير مصر حرصوا على حضور حفل الزفاف أبرزهم؛ كريم عبدالعزيز وزوجته، أحمد عز، علي ربيع، مصطفى خاطر، أكرم حسني، أشرف عبدالباقي، دنيا سمير غانم، أحمد مالك، اللاعب أحمد حسن، الإعلامية منى الشاذلي، الإعلامي عمرو الليثي، محمود عبد المغني، محمد عبد الرحمن، يوسف الشريف، روجينا، شيكو، هشام ماجد، محمد إمام، عمرو يوسف، وغيرهم.

يُذكر أن أحمد فهمي سبق وعقد قرانه على شهد رمزي ابنة المنتج محمد حسن رمزي، إلا أن العلاقة لم تكلل بالزواج، كما سبق وتزوج من منة حسين فهمي، ثم انفصل الثنائي بعد 3 سنوات زواج.

من ناحية أخرى، شارك أحمد فهمي عروسته هنا الزاهد بطولة مسلسل «الواد سيد الشحات» بالإضافة لمحمد عبد الرحمن، وذلك خلال الموسم الرمضاني الماضي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

مملكة الغموض

حسام فتحي

تركيا ..الرفاق حائرون

د. هشام الحمامي

على فراش طاغية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» ميسي يكشف موقفه من دعوة رونالدو للعشاء
» مفاجأة.. أحمد فهمي يترك زوجته ويراقص والدته بحفل زفافه
» وزير الآثار يتفقد عملية ترميم قصر محمد علي بشبرا الخيمة
» تطبيق خطير.. عليك حذفه فورًا من هاتفك
» أصالة تسخر من بلوك أحلام: "ما نمت لحد الآن"
» الزمالك يحرج «الجبلاية» قبل مباراة السوبر
» مران استشفائى للاعبى الزمالك بالسنغال
» شاهد.. قبلة ورقصة أحمد فهمي لـ"هنا الزاهد" في حفل زفافهما
» أغرب ما فعلته هنا الزاهد مع شقيقتها في حفل زفافها
» محمد رمضان يثير الجدل بسيارته الجديدة
» مرتضى لـ"كهربا": تعالى مصر وهوديك الأهلي بنفسي

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:28 م

  • فجر

    04:17

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:28

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية