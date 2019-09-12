بث مباشر.. قرعة مباريات الدورى الجديد

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يقدم موقع "المصريون" خدمة لقراءة لجميع الأحداث الرياضة على مستوى العالم.  

ويقدم اليوم بثًا مباشرًا لإجراء قرعة الدورى المصرى للموسم الجديد "2019/2020.


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