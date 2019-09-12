معلم يعاقب الطالبات بوضع المكياج أثناء الدراسة
بث مباشر.. قرعة مباريات الدورى الجديد
الكويت.. هتك عرض طفل مصري بعد استدراجه بنصف دينار
السعودية تكشف السعر الموحد للحج والعمرة
كشف حقيقة خطف الطلاب بمكة المكرمة
1000 دينار غرامات جديدة تطال الوافدين بالكويت
تفاصيل مثيرة عن أخطر امرأة في داعش
قرار جمهوري بتعيين حمادة الصاوي نائبًا عامًا
من هي الأميرة التي أمر "بن سلمان" بتجديد قصرها على نفقته؟
المصريون
يقدم موقع "المصريون" خدمة لقراءة لجميع الأحداث الرياضة على مستوى العالم.
ويقدم اليوم بثًا مباشرًا لإجراء قرعة الدورى المصرى للموسم الجديد "2019/2020.
عصر
فجر
04:17
شروق
05:42
ظهر
11:56
15:28
مغرب
18:10
عشاء
19:40