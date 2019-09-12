  • الخميس 12 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:28 م
بحث متقدم
معلم

معلم يعاقب الطالبات بوضع المكياج أثناء الدراسة

الجبلاية تطرح تذاكر ودية مصر وتونس الخميس

بث مباشر.. قرعة مباريات الدورى الجديد

طفل

الكويت.. هتك عرض طفل مصري بعد استدراجه بنصف دينار

الحج والعمرة

السعودية تكشف السعر الموحد للحج والعمرة

ارشيف

كشف حقيقة خطف الطلاب بمكة المكرمة

المطيري

1000 دينار غرامات جديدة تطال الوافدين بالكويت

داعش

تفاصيل مثيرة عن أخطر امرأة في داعش

السيسي

قرار جمهوري بتعيين حمادة الصاوي نائبًا عامًا

بن سلمان

من هي الأميرة التي أمر "بن سلمان" بتجديد قصرها على نفقته؟

ميسي يكشف موقفه من دعوة رونالدو للعشاء

الرياضة

ميسي ورونالدو
ميسي ورونالدو

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

مصدر مقرب من عمرو دياب يكشف أسرارًا خطيرة عن حياته

#

"رونالدو" 4 لاعبين يرثون الكرة الذهبية من بعدى

#

«ميسي» يحصد جائزة أفضل مهاجم في دوري الأبطال

#

شبيه لـ «ميسي» يستغل عشرات النساء جنسيًا

رد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني، على الدعوة التي تلقاها من البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، لتناول العشاء معا في المستقبل.
وقال ميسي في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "لقد قلتها مرارًا، لا يوجد أي مشاكل مع رونالدو، السبب في أننا لم نصبح قريبين لأننا نلعب في فرق مختلفة، في حفل "اليويفا" الأخير تحدثنا بشكل أكثر من العادة. بالنسبة للعشاء؟ لا أعرف مدى إمكانية حصول الأمر كوننا نعيش في دولتين مختلفتين، ولكن إذا سنحت الفرصة، فلم لا".

وجلس ميسي ورونالدو جنبا إلى جنب، خلال حفل قرعة دوري أبطال أوروبا الذي أقيم في إمارة موناكو الفرنسية في الـ29 من الشهر الماضي، وقام النجم البرتغالي بدعوة نظيره الأرجنتيني للعشاء على هامش رده على أحد أسئلة مقدمة الحفل.

تجدر الإشارة إلى أن رونالدو وميسي، هما اللاعبان الوحيدان المتوجان خمس مرات، بجائزة الكرة الذهبية، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الشهيرة، لأفضل لاعب في العالم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

مملكة الغموض

حسام فتحي

تركيا ..الرفاق حائرون

د. هشام الحمامي

على فراش طاغية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» ميسي يكشف موقفه من دعوة رونالدو للعشاء
» مفاجأة.. أحمد فهمي يترك زوجته ويراقص والدته بحفل زفافه
» وزير الآثار يتفقد عملية ترميم قصر محمد علي بشبرا الخيمة
» تطبيق خطير.. عليك حذفه فورًا من هاتفك
» أصالة تسخر من بلوك أحلام: "ما نمت لحد الآن"
» الزمالك يحرج «الجبلاية» قبل مباراة السوبر
» مران استشفائى للاعبى الزمالك بالسنغال
» شاهد.. قبلة ورقصة أحمد فهمي لـ"هنا الزاهد" في حفل زفافهما
» أغرب ما فعلته هنا الزاهد مع شقيقتها في حفل زفافها
» محمد رمضان يثير الجدل بسيارته الجديدة
» مرتضى لـ"كهربا": تعالى مصر وهوديك الأهلي بنفسي

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:28 م

  • فجر

    04:17

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:28

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية