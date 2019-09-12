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"انتهكت حرمتي".. ريهام سعيد تتقدم ببلاغ ضد سما المصري

قضايا وحوادث

ريهام سعيد وسما المصري
ريهام سعيد وسما المصري

متابعات- الدويني فولي

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تقدمت الإعلامية ريهام سعيد، ببلاغ للنائب العام، ضد سما المصري، تتهمها من خلاله بانتهاك حرمتها والتدخل في حياتها الشخصية.

وقال البلاغ الذي قدمه المحامي شعبان سعيد، وحمل رقم 11598 لسنة 2019  للنائب العام، إنّه في غضون شهر أغسطس 2019، سجلت سما المصري مقطع فيديو مصور مدته 11 دقيقة، تتحدث خلاله عن ريهام سعيد، وحديثها في حلقة من برنامجها عن مرضى السمنة.
وتابع البلاغ: “وجهت المشكو في حقها عبارات تعد سبًا وقذفًا وانتهاك لحرمة الحياة الخاصة لموكلتي، ومنها: متنسيش إنك كنتي في يوم من الأيام شبه برميل الطرشي، أنا فاكرة لما قابلتك كنا بنخلص قضية فتاة المول في فندق سفير كنتي رفيعة وشميت ريحتك من على بعد، وكنتي قاعدة تحت رجلي يا ريهام وكنتي مذلولة قدامي”.

وأستكمل البلاغ: “الفيديو تم نشره على حساب إنستجرام الخاص بسما المصري، وعلى قناتها بموقع يوتيوب”، مشيرًا إلى أنّها تستغل شهرة موكلته للترويج لزيادة المشاهدات على شبكة المعلومات الدولية وزيادة مكاسبها المادية.

كما أكد البلاغ أن الإعلامية ريهام سعيد، متضررة من الذي تقوم به سما المصري بشكل مستمر، حيث تتعرض للإساءة، وذلك من خلال حصول سما المصري على مبالغ مالية لتسب وتقذف الناس.

وأضاف البلاغ، أنّ الكلمات التي جاءت في الفيديو تشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون في المواد المتعلقة بالسب والقذف وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، وطلب في ختام بلاغه، سرعة التحقيق في البلاغ وإحالة سما المصري للمحاكمة الجنائية.




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