بالترتيب.. جدول مباريات الأهلي والزمالك بالدوري

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أجريت اليوم الخميس، قرعة الدورى المصرى الممتاز للموسم الجديد للموسم الجديد 2019 - 2020، بحضور مندوبي أندية الدوري الممتاز، في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية لنادى الأهلى:


1- سموحة


2- الإنتاج الحربي


3- أسوان


4- الزمالك


5- الجونة


6- المصري


7- وادى دجلة


8- حرس الحدود


9- الاسماعيلى


10- الاتحاد السكندري


12- اف سي مصر


13-  طنطا


14- المقاولين العرب


15- إنبي


16- بيراميدز


17- طلائع الجيش

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية لنادى الزمالك فى الدور الأول:

الأسبوع الأول: الزمالك والإتحاد السكندرى

الأسبوع الثانى: مصر المقاصة

الأسبوع الثالث: اف سي مصر

الأسبوع الرابع: الأهلي

الأسبوع الخامس: المقاولون العرب

الأسبوع السادس: إنبي

الأسبوع السابع: بيراميدز

الأسبوع الثامن: الجيش

الأسبوع التاسع: سموحة

الأسبوع العاشر: الإنتاج الحربى

الأسبوع الحادى عشر: أسوان

الأسبوع الثانى عشر: طنطا

الأسبوع الثالث عشر: الجونة

الأسبوع الرابع عشر : المصري

الأسبوع الخامس عشر: دجلة

الأسبوع السادس عشر: حرس الحدود

الأسبوع السابع عشر: الإسماعيلي

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