شاهد.. تحطم طائرة أمريكية

في حادث مروع، اصطدمت طائرة صغيرة بمبنى في مطار "أك-تشين" الإقليمي، جنوب مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية، ما أسفر عن إصابة مدرب طيران وطيار متدرب.

وتحطمت الطائرة وهي من طراز ” إيركوب 415-سي ” ذي المحرك الواحد – بمبنى عمليات المطار بعد فترة قصيرة من إقلاعها، وكان المبنى خاويًا إلى حد كبير، ولم يكن بداخله سوى مدير المطار تيم كوستيلو، عندما تحطمت الطائرة واخترقت سقفه، ولكنه لم يصب.

وأوضح كوستيلو أنه سمع " صوتًا مدويًا " عندما تحطمت الطائرة في حوالي الساعة 9:00 صباحًا.

ومن جهته، لفت آندي إستس، صاحب نادي “ديزيرت آيرو ” إلى أن الطيارين نجوا بأعجوبة، من الحادث حيث نقلوا إلى المستشفى مصابين بجروح “.