  • الخميس 12 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:00 م
بحث متقدم
أحمد السبكي ونجليه

القبض على نجلي «السبكي» بحوزتهما «خمر وكوكايين»

أرشيف

الطب 96%.. جامعة الأزهر تعلن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية

سلمان

في لقاء الملك سلمان بالأمراء.. الجميع أنصت لهذا السبب

منتخب مصر

فضيحة «عمرو وردة» تتكرر مع زميله في منتخب مصر

أرشيفية

في بيان ناري.. شرطة مكة تُكذب مواقع التواصل

ترامب

إجراء عاجل لعزل دونالد ترامب من منصبه

صلاح

«صلاح» يحصل على جائزة لاعب الشهر في ليفربول

أرشيف

إسرائيل تكشف تفاصيل تجنيد «شخصية نافذة بدولة عربية» لصالح «الموساد»

أرشيف

قريبًا.. إنطلاق مشروع «التأمين الصحي» بخمس محافظات

تحطم طائرة

شاهد.. تحطم طائرة أمريكية

«صلاح» يحصل على جائزة لاعب الشهر في ليفربول

الرياضة

صلاح
صلاح

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

« دي يونج» أفضل لاعب وسط في دوري الأبطال

#

تصريح مثير ومفاجئ لـ «كلوب» عن أداء «صلاح»

#

القبض على المتهم بنشر تغريدة عنصرية ضد محمد صلاح

#

أحمد حسن : "محمد صلاح" أقوى من اتحاد الكرة

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

لاعب الشهر

حصل النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، على جائزة لاعب شهر أغسطس في النادي بعد المستوى الذي ظهر عليه مع "الريدز" في بداية الموسم الجديد.

وحصل صلاح على الجائزة بعد استفتاء أجري للجماهير عبر الموقع الرسمي للنادي، ليتفوق "مو" على جميع لاعبي ليفربول عن شهر أغسطس.

وكان صلاح حصل مؤخرًا على جائزة أفضل هدف في ليفربول والمقدمة من ناديه بعد سجل في شباك آرسنال مرتين في مباراة جاءت لصالح "الريدز" بنتيجة (3-1) بالأسبوع الثالث من مسابقة الدوري.

صلاح استطاع منذ بداية الموسم الحالي أن يسجل ثلاثة أهداف مع ليفربول بواقع هدف أمام نورويتش سيتي في افتتاحية الدوري الإنجليزي بجانب هدفين في شباك "الجانرز" آرسنال.

ويستعد ليفربول بقيادة محمد صلاح لاستقبال نيوكاسل يوم السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن ليفربول - وصيف الدوري الإنجليزي - يحتل الصدارة برصيد 12 نقطة بعدما فاز في أول أربع جولات على حساب كل من نورويتش سيتي (4-1) - ساوثهامبتون (2-1) - آرسنال (3-1) - بيرنلي (3-0).


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

مملكة الغموض

حسام فتحي

تركيا ..الرفاق حائرون

د. هشام الحمامي

على فراش طاغية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. عرض عسكري نسائي بالسعودية
» كؤوس مانشستر سيتي تصل القاهرة
» الهند تعتقل 4 آلاف من مسلمي كشمير
» الأهلي يعلق على قرعة بطولة الدوري
» مبلغ خيالي لفستان هنا الزاهد.. لن تصدق
» فنانات تعرضن للضرب "المبرح" على يد أزواجهن.. تفاصيل صادمة
» تصرف غريب من زوجة فنان شهير في عيد ميلاده
» تعيين المستشار محمد محمود فرج رئيسًا لمجلس الدولة
» رد صادم من فنانة شهيرة بعد عرض زواج كـ"زوجة ثانية"
» أغضبت جمهورها بتقبيل يد فنان شهير
» ميسي يكشف موقفه من دعوة رونالدو للعشاء

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:10 م

  • فجر

    04:17

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:28

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية