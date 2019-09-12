في بيان ناري.. شرطة مكة تُكذب مواقع التواصل

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فيديو

مكة

مواقع التواصل

شرطة مكة

نفت شرطة منطقة مكة المكرمة في السعودية، حدوث اختطاف طالب أمام مدرسة في جدة.

جاء هذا في  بيان رسمي بخصوص مقطع فيديو تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي للواقعة.

وذكرت الشرطة، في تغريدة نشرت على حساب إمارة منطقة مكة بـ «تويتر»، أمس الأربعاء، أنه لا صحة لما تم تداوله عن الحادث الذي وقع أمام مدرسة في حي الأجواد بجدة، موضحة: "الأمر لا يتعدى كونه مزاح بين مجموعة من الأصدقاء".

وأحدث هذا الفيديو صدى واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه رجلان وهما يطاردان طفلا ويضعانه عنوة في مؤخرة سيارتهما ثم يغادران موقع الحادث.

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن مصادر أمنية توضيحها أن أجهزة الأمن تفاعلت مع القضية وأخذتها على محمل الجد بعد نشر الفيديو، وتم ضبط الأطراف المشاركة فيها، لكن سرعان ما تبين أن ما حدث ليس سوى مزاح بين مجموعة مراهقين، حيث كان المصور والناشر متفقين معهم.


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