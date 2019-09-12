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مدبولي يفتتح مركز تأهيل ذوي الاحتياجات بالعاشر من رمضان

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مدبولي خلال الإفتتاح
مدبولي خلال الإفتتاح

أحمد سالم

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ذوى الاحتياجات الخاصة

العاشر من رمضان

مدبولى

رئيس الوزراء ووزير الداخلية يفتتحان مركز تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، مركز تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة، الذي أنشأته وزارة الداخلية بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بحضور وزراء التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم الفني، والشباب والرياضة، ومحافظ الشرقية، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

وقام رئيس الوزراء والحضور، بجولة في أرجاء المركز، استمعوا خلالها إلى شرح حول دور المركز وإمكاناته في خدمة الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة.

حيث تمت ا?شارة إلى أن هذا المركز يعد من أكبر مراكز تأهيل الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، عربياً وإفريقياً، نفذته وزارة الداخلية على مساحة 24 ألف م2، يتخللها مساحات خضراء بنسبة تصل إلى 70% من المساحة الكلية.

وتم تنفيذ المركز خلال فترة زمنية لم تتجاوز الأشهر الأربعة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالخدمات المقدمة لذوى الاحتياجات الخاصة، والعمل على دمجهم في المجتمع، إلى جانب تعزيز الدور المجتمعي للوزارة.


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