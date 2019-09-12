فضيحة «عمرو وردة» تتكرر مع زميله في منتخب مصر

12 سبتمبر 2019 - 04:52 م

على غرار اتهامات التحرش التي طالت عمرو وردة صانع ألعاب منتخب مصر خلال منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، نشرت فتاة تدعى بيرين جوني، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، محادثات لها مع محمد النني، المُعار إلى صفوف فريق بيشكتاش التركي قادمًا من أرسنال الإنجليزي.

وبحسب صحيفة "fanatik" التركية، فإن الفتاة التي تلقب بـ"ظاهرة إنستجرام"، قامت بنشر محادثات لها مع محمد النني الذي حاول التواصل معها.

وكان النجم المصري الآخر عمرو وردة، تعرض لموقف مشابه، خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر مؤخرا، بعد تسريب فيديوهات مسيئة واتهامه بالتحرش من قبل عارضة أزياء، ما أدى إلى استبعاده من قائمة منتخب مصر، قبل أن يتدخل اللاعبون ليضغطوا على اتحاد الكرة المصري وينجحوا بإعادته لمعسكر المنتخب.

يذكر أن النني، انضم على سبيل الإعارة لبشكتاش التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، قادما من أرسنال الإنجليزي.