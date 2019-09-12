الطب 96%.. جامعة الأزهر تعلن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية

أعلنت جامعة الأزهر عن نتيجة تنسيق القبول بالكليات للعام 2019- 2020، وذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد ظهر الخميس، بمقر الجامعة.

وقال الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إن 97 ألف طالبًا وطالبة سجلوا رغباتهم في المرحلتين الأولى والثانية للقبول بجامعة الأزهر.

وأضاف أن عدد الناجحين في الثانوية الأزهرية هم 116 ألف، فيما تخلف 19 ألف عن التسجيل.

ويعرض موقع المصريون نتيجة تنسيق كليات القمة للقسمي العلمي والأدبي بنين وبنات كالآتي:

علمي بنين

الكلية المدينة المجموع طب بشري بنين القاهرة 621 طب بشري دمياط 618 طب بشري أسيوط 616 طب أسنان القاهرة 615 طب أسنان أسيوط 613 صيدلة القاهرة 619 هندسة القاهرة 593 هندسة قنا 590

علمي بنات

الكلية المدينة المجموع طب بشري القاهرة 628 طب بشري دمياط 625 طب بشري أسيوط 622 طب أسنان بنات القاهرة 623 صيدلة بنات القاهرة 619 صيدلة أسيوط 617 هندسة القاهرة 606 تمريض بنات القاهرة 601

أدبي بنين

الكلية المجموع اللغات والترجمة دراسات إسلامية 559 ترجمة فورية 548 ترجمة إنجليزي 533 ترجمة فرنسي 528

أدبي بنات





الكلية المدينة المجموع دراسات إنساني تفهنا الإشراف 587 ترجمة فورية القاهرة 586 البنات الأزهرية العاشر من رمضان 583 دراسات إنسانية ألماني القاهرة 577

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