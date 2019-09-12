الحكومة توافق على توفيق أوضاع 88 كنيسة

12 سبتمبر 2019 - 05:28 م

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، قرار بتوفيق أوضاع 68 كنيسة و20 مبنى بإجمالى 88 كنيسة ومبنى مقدم بشأنهم طلبات دراسة وتوفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة .





وكانت الحكومة قد أعلنت أن عدد الكنائس والمبانى التى تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1109 كنائس ومبان تابعة، مع ضرورة قيام المحافظين بالمتابعة المباشرة لأعمال اللجان الفنية المعنية بمتابعة استيفاء اشتراطات الحماية المدنية، واستيداء حق الدولة بالنسبة للكنائس المقامة على أراض ملك الدولة.



