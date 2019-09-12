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الأهلي يعلق على قرعة بطولة الدوري

الرياضة

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ

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قرعة

الدوري

المصريون

الاهلى

علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على قرعه الموسم الجديد التي أجريت ظهر اليوم الخميس، بأحد فنادق القاهرة، مؤكدًا أن المباريات قوية وتتضمن مواجهات صعبة في بداية المسابقة.

وأضاف عبد الحفيظ، أنه ينتظر تحديد مواعيد المباريات والفاصل الزمني بينها متمنيا أن تسير الأمور بالشكل الذي يخدم مصلحة الكرة المصرية وكل الأندية، وأن يكون هناك نظام واضح ويتم تطبيقه على الجميع.

وأوضح مدير الكرة أن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر اطلع على ترتيب المباريات، ويبقى التركيز الأكبر للجهاز الفني حاليا على المباراة المرتقبة أمام كانو سبورت بعد غد السبت في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن التفكير في مواجهات الدوري والمنافسين غير منطقي في الوقت الحالي، خصوصا أن الأهلي لديه مواجهة مهمة أمام كانو سبورت الغيني ويعقبها مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك.

وقال عبد الحفيظ: «جميع مواجهات الأهلي مهمة ونحن تعودنا على السير خطوة بخطوة والتفكير في كل مباراة على حدة والجهاز الفني واللاعبون كل تفكيرهم الآن على مباراة كانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا، لأن هي الأهم حاليا».

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قد أعلنت ظهر اليوم عن قرعة مباريات الدوري الممتاز للموسم الجديد 2019-2020. يذكر أن الأهلي يستعد حاليا لمباراة كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل.   

 


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