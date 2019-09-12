» «المحمدي»: تعاهدنا على تخطي الأهلي

أمير سعد
أكد باهر المحمدي، مدافع الإسماعيلي والمنتخب الوطني، أن مسؤولية حمل شارة القيادة لفريق بحجم الدراويش صعبة و شاقة جدا و لكنه سعيد بها.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة أهلي بني غازي ان جميع اللاعبين يدعمونه جيدا و هو يحاول دائما ان يكون قريبا منهم و على قدر المسؤولية .
وأنهى تصريحاته قائلا: اجتمعت بالفريق و تعاهدنا على الفوز غدا ، اعلم جيدا ان الجماهير تنتظر الأداء الجيد دائما و لكننا غدا لانفكر سوى بالنتيجة و الفوز فقط .
ويلتقي الاسماعيلي و أهلي بني غازي مساء الجمعة على ملعب الإسماعيلية في إطار منافسات الذهاب بكأس محمد السادس للاندية ابطال العرب.
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