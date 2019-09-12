» «المحمدي»: تعاهدنا على تخطي الأهلي

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الإسماعيلي

البطولة العربية

المحمدي

أكد باهر المحمدي، مدافع الإسماعيلي والمنتخب الوطني، أن مسؤولية حمل شارة القيادة لفريق بحجم الدراويش صعبة و شاقة جدا و لكنه سعيد بها.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة أهلي بني غازي ان جميع اللاعبين يدعمونه جيدا و هو يحاول دائما ان يكون قريبا منهم و على قدر المسؤولية .

وأنهى تصريحاته قائلا: اجتمعت بالفريق و تعاهدنا على الفوز غدا ، اعلم جيدا ان الجماهير تنتظر الأداء الجيد دائما و لكننا غدا لانفكر سوى بالنتيجة و الفوز فقط .

ويلتقي الاسماعيلي و أهلي بني غازي مساء الجمعة على ملعب الإسماعيلية في إطار منافسات الذهاب بكأس محمد السادس للاندية ابطال العرب.


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