» «المحمدي»: تعاهدنا على تخطي الأهلي

12 سبتمبر 2019 - 06:09 م

أكد باهر المحمدي، مدافع الإسماعيلي والمنتخب الوطني، أن مسؤولية حمل شارة القيادة لفريق بحجم الدراويش صعبة و شاقة جدا و لكنه سعيد بها.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة أهلي بني غازي ان جميع اللاعبين يدعمونه جيدا و هو يحاول دائما ان يكون قريبا منهم و على قدر المسؤولية .

وأنهى تصريحاته قائلا: اجتمعت بالفريق و تعاهدنا على الفوز غدا ، اعلم جيدا ان الجماهير تنتظر الأداء الجيد دائما و لكننا غدا لانفكر سوى بالنتيجة و الفوز فقط .

ويلتقي الاسماعيلي و أهلي بني غازي مساء الجمعة على ملعب الإسماعيلية في إطار منافسات الذهاب بكأس محمد السادس للاندية ابطال العرب.



