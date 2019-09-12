«صلاح» يتحدث لأول مرة بعد أزمة «ماني»

12 سبتمبر 2019 - 06:31 م

أبدى النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، سعادتة الغامرة بعد الفوز بجائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس الماضي بفريقه.

وأضاف «صلاح»: الأهم هو الفوز بالمباريات. فزنا في جميع مباريات الشهر الماضي، لذلك نحن بحاجة للتركيز فيما هو قادم ومواصلة الفوز".

وعن مواجهة أرسنال وهدفه، أضاف صلاح: "هو من أفضل أهدافي مع ليفربول، لا أستطيع قول إنه الأفضل، لكنني أحببته، كنا بحاجة لقتل المباراة في ظل المستوى الجيد الذي قدمه أرسنال، وأعتقد أن الهدف أحدث الفارق".

وأوضح:"أشعر بأنني في حالة جيدة، الموسم الماضي وقبل الماضي سجلت ثلاثة أهداف بعد 8 أو 9 مباريات، لذلك فأن تسجيلهم بعد 3 أو 4 مباريات يشعرني بالسعادة، ولكن الأمر الأكثر أهمية هو أن يواصل الفريق الفوز والفوز والفوز والفوز".

وعن استئناف الدوري بمواجهة نيوكاسل يونايتد، يوم السبت المقبل، أضاف صلاح: "دائما ما تكون مواجهة صعبة بسبب الطريقة التي يلعبون بها وامتلاكهم لفريق جيد ومدرب جيد، ونحن بحاجة إلى التركيز على أنفسنا والقيام بعملنا، نحن بحاجة لتحقيق الفوز في كل مباراة، الموسم الماضي خسرنا الدوري بفارق نقطة، لذلك نحتاج فقط إلى التركيز على كل مباراة على حدة وليس التطلع للمستقبل".