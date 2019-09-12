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النيابة تصرح بدفن 9 ضحايا في حادث محور صفط

قضايا وحوادث

ضحايا حادث محور صفط اللبن
ضحايا حادث محور صفط اللبن

أحمد سالم

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النيابة

تصريح دفن

حادث محور صفط

أمر المستشار هشام رفعت، رئيس نيابة بولاق الدكرور جنوب الجيزة، بالتصريح بدفن 9 جثامين من ضحايا انقلاب سيارة ميكروباص من أعلى محور صفط اللبن، أمس، كما أمر بالاستعلام عن حالة المصابين الـ5، تمهيدًا لسماع إفادتهم.

وأفادت النيابة بأنه تم دفن الجثامين دون تشريح لها، لعدم وجود شبهة جنائية، مؤكدة أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، تسبب بها سائق الميكروباص، وهو أحد الضحايا، ويُدعى حلمي محمود عواد، 63 سنة، من سكان منطقة بين السرايات.

وقرّرت النيابة انتداب مفتش صحة لتوقيع الكشف الطبي على الضحايا، لبيان ما بهم من إصابات، وتبين تنوعها ما بين جروح وكدمات وشروخ بالجمجمة، كما قررت التحفظ على السيارة الميكروباص، لفحصها ومعاينة الموتور والفرامل والشاسيه الخاص بالسيارة.

ولقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 6 آخرون، أمس الأربعاء، في سقوط سيارة ميكروباص من أعلى محور صفط اللبن.

تلقى اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، إخطارًا بسقوط سيارة من أعلى محور صفط اللبن ووقوع متوفين ومصابين.

وعلى الفور انتقل رجال المرور وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات ورفع السيارة المتسببة في الحادث والتي أدت إلى تعطل حركة المرور.

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