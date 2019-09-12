» بعد غيبوبة 5 سنوات.. عودة نجم رياضي شهير للحياة

12 سبتمبر 2019 - 08:41 م

استفاق “مايكل شوماخر” بطل العالم السابق لسباقات فورمولا 1 للسيارات البالغ من العمر 50 عامًا، من الغيبوبة التي دخل فيها قبل 5 سنوات وأصبح واعيًا بما يدور حوله بعد تلقيه علاجًا يعتمد على نقل خلايا جزعية إلى جسمه تساعد في تقليص الالتهابات.

وكانت هذه الغيبوبة نتيجة إصابته خلال تزلجه في جبال الألب الفرنسية قبل 6 سنوات، ونتجت عن ذلك جروح خطيرة في الرأس دخل على اثرها إلى المستشفى ومن وقتها لم يظهر “شوماخر” أمام الإعلام.

يُذكر أن بعض المصادر توقعت أن شوماخر عولج مرتين على الأقل في المستشفى الحالية والتي سيخرج منها اليوم، وتم إدخاله في كل مرة تحت اسم مستعار، ليُقدم له العلاج من خلال فريق طبي صغير.