  • الجمعة 13 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:10 ص
بحث متقدم
الأهلي والزمالك

مفاجأة.. مباراة السوبر المصري على استاد القاهرة بدون جمهور

الرّئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي

نقل الرئيس التونسي "المخلوع" إلى مستشفى في السعودية

الخارجية الأمريكية

15 مليون دولار مكافأة أمريكية لمن يدلي بمعلومات عن هؤلاء

ال الشيخ

بالفيديو.. «آل الشيخ» يطالب بإحضار هذا الشخص فورًا

أرشيفية

إلغاء رسوم تكرار العمرة.. هل يؤدي إلى خفض التكاليف؟

صورة

الدولار ينخفض 15 قرشًا أمام الجنيه

أرشيفية

فرض 50 جنيهًا على الطلاب يثير جدلاً.. والوزارة: تخصص للتطوير

أرشيفية

مجددًا.. أسعار الذهب تعاود الارتفاع وتقفز 8 جنيهات

الخارجية

تصريحات مصرية شديد اللهجة ضد إثيوبيا

أرشيف

المستشار «حمادة الصاوي» محامي الشعب الجديد.. في سطور

تصريحات خطيرة لـ"بوتين" عن العلاقات الروسية الإسرائيلية

عرب وعالم

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

"حماس": تصريحات نتنياهو سياسة عدوانية على شعبنا وأرضه

#

مصدر مقرب من عمرو دياب يكشف أسرارًا خطيرة عن حياته

#

تصريحات مهمة لـ "بن سلمان" بشأن السودان

#

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن علاقات بلاده مع إسرائيل اكتسبت نوعية جديدة في المجالين الأمني والعسكري.
جاء ذلك في كلمة بوتين قبيل اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مدينة سوتشي الروسية.
وأعرب الرئيس الروسي عن دعم بلاده للاتصالات المنتظمة بين البلدين في كافة المجالات.
وقال مخاطبا نتنياهو "أقولها بصراحة وأنا لست خائفا من ذلك، بفضل جهودكم الكبيرة اكتسبت علاقات بلدينا نوعية جديدة في المجالين الأمني والعسكري، وخصوصا في ظل استمرار تهديد الإرهاب الدولي".
وأشار بوتين إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي عقد اجتماعا مفصلا مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.
وأوضح أنه قبِل دعوة نظيره الإسرائيلي روفين ريفلين، لزيارة تل أبيب مطلع العام المقبل، للمشاركة في ذكرى تأبين "ضحايا الهولوكوست".
ولفت الرئيس الروسي إلى إجراء إسرائيل لانتخابات برلمانية في 17 سبتمبر/ أيلول الحالي.
وقال إنه يعتبر أكثر من 1.5 مليون شخص هاجروا من الاتحاد السوفييتي إلى إسرائيل، جزء من بلاده.
وأعرب بوتين عن أمله بأن يتحلى النواب الإسرائيليون الجدد في الكنيست بالمسؤولية الكافية لحماية مكتسبات العلاقات الثنائية، وأن يمضوا قدما في اتباع سياسات مسؤولة لتعزيز العلاقات الروسية الإسرائيلية.
من جانبه، أعرب نتنياهو عن أهمية العلاقات الروسية الإسرائيلية من الناحية العسكرية.
وقال إن "التواصل الشخصي بينه وبين بوتين منع الصدام والاحتكاك بين جنود البلدين، وهذا يشكل عنصر استقرار مهم للمنطقة برمتها".
وأشار نتنياهو إلى ارتفاع عمليات استهداف القوات الإيرانية إسرائيل انطلاقا من الأراضي السورية في الآونة الأخيرة، معتبرا أهمية التواصل بين جيشي البلدين في هذا الشأن.
وتعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى روسيا، الثالثة من نوعها خلال العام الحالي. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

مملكة الغموض

حسام فتحي

تركيا ..الرفاق حائرون

د. هشام الحمامي

على فراش طاغية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» مطربة شهيرة تكشف عن فضيحة لها ورد فعل زوجها
» أول تعليق لنتنياهو على فيديو "الهروب" الفاضح
» فضيحة «عمرو وردة» تتكرر مع زميله في منتخب مصر
» تصريحات خطيرة لـ"بوتين" عن العلاقات الروسية الإسرائيلية
» في لقاء الملك سلمان بالأمراء.. الجميع أنصت لهذا السبب
» تعرف على اسم مدرب المنتخب القادم وموعد الإعلان
» الطب 96%.. جامعة الأزهر تعلن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية
» إيقاف نائب رئيس الـ«فيفا» مدى الحياة
» قتلى وجرحى فى انفجار عبوة ناسفة بتركيا
» مدافع ليفربول يمازح «صلاح» بتصريح صادم
» بعد غيبوبة 5 سنوات.. عودة نجم رياضي شهير للحياة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:18 ص

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:27

  • مغرب

    18:09

  • عشاء

    19:39

من الى
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية