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نقل الرئيس التونسي "المخلوع" إلى مستشفى في السعودية

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الرّئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي
الرّئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي

المصريون ووكالات

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أفادت وكالة «رويترز» بأن الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن على، نقل إلى مستشفى في المملكة العربية السعودية.
وقال محامي الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن على لوكالة «رويترز» إن بن على يعاني «أزمة صحية».
وأوضح أنه تم نقله لمستشفى في السعودية، حيث يقيم في منفاه منذ ثورة 2011 التي أطاحت به بعد 23 عاما من حكم البلاد.
وهذه أول مرة منذ الإطاحة بالرئيس التونسي السابق، قبل نحو 8 سنوات، التي يتحدث فيها محاميه أو أسرته علنا عن حالته الصحية. ولم يصدر بن على بيانات منذ أن غادر إلى السعودية.
وقال منير بن صالحة، محامي بن على، لـ«رويترز»: «أبلغتني ابنته حليمة أنه نُقل للمستشفى، وهو يعاني أزمة صحية لا علاقة لها بالسرطان، وحالته مستقرة الآن».
ولم يعط بن صالحة مزيدا من التفاصيل عن وضع بن على الصحي.

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