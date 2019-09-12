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نتنياهو خلال لقائه بوتين: لن نتهاون مع أي تهديد إيراني من سوريا

عرب وعالم

بوتين ونتنياهو
بوتين ونتنياهو

المصريون ووكالات

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قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لن نتهاون مع أي تهديد إيراني من سوريا.
ونشر نتنياهو، مساء الخميس، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، جاء فيها أن العلاقات الإسرائيلية الروسية في أفضل حالاتها، وبأنه يقيم عاليًا التعاون بين العسكريين الروس والإسرائيليين.
وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن الاتصالات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين «سمحت بتفادي وقوع أي احتكاك أو تصادم بين عسكريينا»، معتبرا ذلك «عنصرا مهما لاستقرار المنطقة».
وأكد نتنياهو أهمية التعاون بين العسكريين، خاصة «خلال الأشهر الأخيرة، حين نرى تكثيف إيران لمحاولاتها لاستخدام أراضي سوريا للهجمات علينا، أو توجيه الصواريخ ضدنا».

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