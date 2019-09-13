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بين الأهلي والزمالك..

مفاجأة.. مباراة السوبر المصري على استاد القاهرة بدون جمهور

الرياضة

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

المصريون ـ متابعات

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فجر الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشف عن إقامة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك على ملعب استاد القاهرة وبدون حضور جماهيري.
وقال الغندور خلال  برنامج الزمالك اليوم، أن مواجهة السوبر بين الزمالك والأهلي ستقام على ستاد القاهرة الدولي بدون جماهير.
وتابع الغندور، أن اتحاد الكرة المصري قرر بشكل نهائي إقامة السوبر على ستاد القاهرة بحضور50 فرد فقط لكل نادي.
وأكمل الغندور أن الأمن رفض إقامة اللقاء بحضور جماهيري في ظل حالة الشحن والتوتر القائمة بين الجمهورين في الوقت الحالي.

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