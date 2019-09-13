خبيرة مصرفية تكشف دلالات انخفاض سعر الدولار

13 سبتمبر 2019 - 12:14 ص

أكدت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن الدولار انخفض أمام الجنيه مؤخرًا، بنسبة تتراوح ما بين 10 لـ12%، وهذا يعني انخفاض التكاليف الانتاجية، مما سينعكس على أسعار كافة السلع بشكل ايجابي، لافتة إلى أن سعر الدولار يقدر الآن بـ16.35 جنيه.



وتابعت الخبيرة المصرفية، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن سعر الجنيه ما زال مشجعًا للتصدير، ويعطي قيمة تنافسية للمصدرين في السوق العالمي، مشيرة إلى أن انخفاض الدولار يعني وجود وفرة من العملة الأجنبية، وأن المؤسسات النقدية في مصر أصبحت توفر الدولار بصورة كبيرة.



وأضافت الخبيرة المصرفية، أن انخفاض سعر الدولار يعني وفرته بصورة كبيرة، وهذا هام جدًا لجذب الاستثمار الاجنبي، خاصة أن أي مستثمر مهتم بتوفر العملة الأجنبية، وتحويل أرباحه لبلده بالدولار، مشيرة إلى أن معظم الأجانب قبل تعويم الدولار، لم يكن لديهم القدرة على تحويل عائد أرباحهم بالدولار، وهذا الامر غير موجود حاليًا.

